NewTuscia – VITERBO – Il giorno 15/02/2024 alle ore 17:00 a Viterbo presso “Aula Blu” ex facoltà di agraria, via San Camillo De Lellis, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI, presenterà il suo libro “Antifascisti adesso… perchè non è ancora finita”

L’iniziativa, promossa dal Comitato Provinciale ANPI di Viterb, in collaborazione con l’associazione universitaria PerCorso sarà un momento importante per la comunità democratica e antifascita di Viterbo per ritrovarsi e riflettere insieme sulla profonda attualità dell’impegno antifascista a difesa dei valori costituzionali per l’assetto democratico dell’Italia, per la Pace e per i Diritti di tutte le persone.

Nel libro del presidente Pagliarulo si legge”:. Essere coerentemente antifascisti oggi vuol dire, contrastare sia i fenomeni propriamente fascisti, sia i fenomeni più in generale autoritari, sia il declino della democrazia liberale, dotandosi però di uno sguardo lungo, capace cioè di immaginare le forme di una democrazia più avanzata, di combattere efficacemente e di rimuovere i fattori delle diseguaglianze sociali..”

Per l’importanza dei temi trattati nel libro e che saranno oggetto di riflessione e discussione condivisa, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Enrico Mezzetti

Presidente del Comitato provinciale ANPI Viterbo