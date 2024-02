NewTuscia – ROMA – Tutto è pronto per il premio organizzato dall’Associazione Assotutela, dedicato alle “eccellenze italiane”, fissato per il 5 febbraio 2024, dalle 15.30, presso la Sala Capitolare -Palazzo della Minerva-.

I premiati dell’edizione di quest’anno, vedranno coinvolte personalità del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, della medicina e del cinema che, con il proprio quotidiano impegno, valorizzano e mantengono l’equilibrio di una società “complessa”. Personalità del calibro di: Valerio de Gioia, Antonio Del Greco, l’Avvocato Bocciolini, Riccardo Averardi, Matteo Piantedosi,Il direttore generale del Policlinico Umberto l Dr.Fabrizio d’Alba,Emanuele Schifani, Pietro Orlandi, Marina Conte, Maria Tuzi, Maria Antonietta Gregori,e tante altre eccellenze, che apriranno la premiazione dedicata a tutti coloro che si sono prodigati per la nazione, diventando così, eccellenze. Numerosi i sindaci che hanno combattuto la criminalità organizzata e che hanno riqualificato i propri Comuni e che sono stati minuziosamente selezionati, dal Comitato Scientifico.La rettrice dell’Universita’ La Sapienza Antonella Polimeni,la Banda dell’Esercito Italiano e l’Avv.Pierluigi Guaragna,il prefetto Lamberto Giannini ed il questore di Roma Carmine Belfiore “eccellenze italiane”, nella categoria artistica, cinematografica e coreografica, vedrà la partecipazione e la premiazione di personaggi illustri come: Rocio Morales, Massimiliano Gallo, Rino Pinto, Giuseppe Zaccaria, Vittoria Schisano e Alessio Piccirillo, Antonino Cedro,impegnati alla lotta nei confronti delle diversità e contro la violenza verso le donne. Il Presidente di Assotutela, Michel emi Maritato, nella nota diffusa riguardo al premio “eccellenze italiane” ha comunicato: “La meritocrazia e il ringraziamento, per Noi, sono fondamentali ed è proprio per questa ragione che, nella scelta delle “nostre eccellenze”, abbiamo reso omaggio e il giusto ringraziamento verso tutte le persone che si sono contraddistinte nel 2023, senza dimenticare il passato”. Madrine dell’evento: Eleonora Daniele e Stefania Pezzopane. Moderatori: Fabio Camillacci e Federica Rinaudo, partner ufficiale Caffè Ternano Cuore Umbro.