NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “La protesta degli agricoltori di questi mesi è ormai esplosa in numerosi territori degli stati membri e dimostra quanto sia necessario che l’Unione Europea riveda completamente le politiche agricole comuni. Servono, infatti, provvedimenti più concreti e incisivi per rilanciare il comparto, e soprattutto tutelarlo dalla invasione dei prodotti extra Ue e dall’aumento sensibile del costo dell’energia, dei carburanti e delle materie prime: una situazione preoccupante, che rischia di danneggiare ancora di più un settore che in questi anni ha già risentito pesantemente delle crisi economiche, legate alla pandemia e dal conflitto russo-ucraina, dei cambiamenti climatici in atto e di alcune severe regolamentazioni nazionali ed europee. Insomma è chiaro ed evidente che le Pac attuali non rispondono pienamente alle istanze dell’agricoltura e degli operatori di settore: dunque, da parte dell’Unione Europea serve un ripensamento ccomplessivo”

Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.