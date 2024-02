denunciato giovane nigeriano

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 01.02.24) – Un giovane ragazzo nigeriano, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residente a Terni, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato, mentre era alla guida con una patente falsificata. Il fatto è accaduto nella giornata di domenica, quando in zona viale Brin, il ragazzo è stato fermato da una pattuglia della Volante, durante un normale controllo di routine.

Il giovane è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente, in quanto mai conseguita.

Al controllo, a insospettire gli agenti, è stata la patente nigeriana, che aveva come allegato un permesso di guida internazionale, dato che entrambi i documenti riportavano dei caratteri diversi dagli specimen originali, visionati dagli agenti. Dopo i dovuti controlli effettuati alla Motorizzazione, è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente italiana e le verifiche più approfondite sui documenti esibiti, hanno dimostrato come questi erano stati contraffatti grossolanamente. Il 28enne straniero è stato perciò denunciato, sanzionato e i documenti sono stati sequestrati.

(Riccardo Frezza 01.02.2024)