Il sindaco Marinelli: “prestazioni gratuite per gli ultrasessantenni”

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 01.02.24) – SAN VENANZO – Nei giorni scorsi, a San Venanzo, Ficulle e Parrano, sono partiti ufficialmente, i servizi del progetto “Borghi D’Argento. A comunicare il via di questi importanti servizi, è lo stesso sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli, a cui tiene ricordare che le prestazioni attivate, sono completamente gratuite e sono rivolte agli ultrasessantenni.

I servizi in questione sono, lo “Sportello di Comunità” e il servizio del “Psicologo”. Il primo è attivo il mercoledì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, il secondo, il martedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Il progetto “Borghi d’Argento”, è stato finanziato con 600mila euro dal Pnrr e ha come finalità, di attivare una serie di servizi e infrastrutture sociali di comunità a favore dei cittadini, in particolare per i più anziani.

Il progetto, prevede l’implementazione dei servizi domiciliari con interventi a carattere sociale e socio-sanitario, nello specifico la costituzione di Poli di Prossimità per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria in cui operino équipe composte da assistenti sociali, psicologi, infermieri ed educatori.

Per accedere ai vari servizi socio-sanitari, sono previste delle agevolazioni a sostegno dei caregiver.

(Riccardo Frezza 01.02.2024)