NewTuscia – BARVARANO ROMANO – Da Barbarano Romano, costeggiando il corso del Biedano fino a Blera, tra la vegetazione ripariale con giganteschi Pioppi, Ontani, Salici, ed un sottobosco con tappeti di muschi e felci.

Ponti, sbarramenti, mole, testimonianze di un passato denso di attività produttive.

Poi, il ritorno a Barbarano sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Orte-Civitavecchia.

Appuntamento alle ore 9 in punto a Viterbo, parcheggio dell’asilo in fondo a via Garbini, davanti la rotatoria Conad, automuniti e con pranzo al sacco.

Gradito il tesseramento LIPU che possiamo attivare in loco.

Si prega di confermare la partecipazione, grazie !