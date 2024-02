NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dal 13 gennaio è iniziato un corso gratuito di difesa personale dedicato alle donne promosso dal Kali Kalasag. L’obiettivo è quello di imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in cui possono essere vittime, a casa, al lavoro o per strada, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche semplici e immediate. Le lezioni si tengono tutti i sabati dalle 14.30 alle 16.00 e sono ospitate nella palestra di via Rio Mozzo a Civita Castellana.

Alla prima lezione hanno partecipato12 donne che hanno appreso i primi rudimenti della difesa personale.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale l’obbiettivo è quello di sensibilizzare le donne, ad affacciarsi verso questa iniziativa che possono comunque dare un aiuto in più dal punto divista strettamente pratico.

Il nostro progetto è quello di permettere una immediata reazione di fronte ad una reale situazione di pericolo, questo per non rimanere completamente inermi, passivi quando si viene aggredito.

Il corso è diretto dall’istruttore di Kali Kalasag Alessandro Manoni sotto la supervisione del maestro Giuliano Rossi.

Nelle prime lezioni sono state insegnate delle tecniche semplici e utili in caso di necessità. Non si basa sulla forza fisica, per questo è adatto a tutti, soprattutto alle donne. Il corso si basa su un programma chiaro e ben delineato, il kali kalasag sviluppa negli allievi riflessi coordinazione ma soprattutto consapevolezza della competenza acquisite. Questa caratteristica sviluppa nella praticante più sicurezza e quindi maggiore determinazione nell’affrontare un’aggressione.

Per info ci potete trovare su facebook cercando il gruppo kali kalasag Civita Castellana