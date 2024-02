NewTuscia – TERNI – La Provincia di Terni rende noto che da lunedì 5 febbraio al 23 febbraio sarà in vigore un’ordinanza che istituisce sulla Sp 31 il senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le 24 ore. Il tratto interessato va dal km 15+200 al km 14+980 dove una ditta eseguirà per conto di E-Distribuzione lavori di posa in opera di un cavo interrato per una nuova linea elettrica.

Si raccomanda quindi agli automobilisti di prestare attenzione nel transitare lungo la zona interessata dal cantiere.