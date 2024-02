Salute orale dei più piccoli: sabato 3 febbraio open day gratuito dedicato a bambini e ragazzi al Tiberia Hospital di Roma

NewTuscia – ROMA – Tenere monitorata la salute orale fin dalla tenera età è importante al fine di prevenire eventuali problematiche future. Sottoporre bambini e adolescenti a visite periodiche ha lo scopo di verificare lo stato di salute di denti, bocca e gengive. Per mantenere il cavo orale in salute in età adulta è infatti fondamentale prevenire l’insorgenza delle carie nei denti da latte, intercettare eventuali malocclusioni e sensibilizzare i giovani pazienti alle pratiche di igiene orale e prevenzione.

A questo scopo, la Dental Unit di Tiberia Hospital organizza sabato 3 febbraio, dalle ore 10 alle ore 17, un Open Day gratuito dedicato alla salute orale di bambini e adolescenti.

Prenotandosi al numero 06/82098040 oppure compilando il form al link https://www.gvmnet.it/contatti/cont/villa-tiberia-hospital si potrà usufruire di un consulto gratuito con consulenza di un pedodonzista per verificare lo stato di salute di denti, bocca e gengive.

L’ortodonzia e l’odontoiatria pediatrica, o pedodonzia, si occupano proprio di questi aspetti. I ragazzi hanno esigenze particolari in ambito odontoiatrico e richiedono un approccio psico-pedagogico dedicato, affiancato alle cure, e una sensibilità particolare degli operatori. Il pedodonzista instaura così un rapporto con i piccoli pazienti di collaborazione e fiducia, necessario per il successo del percorso terapeutico. Prendersi cura della salute dei più piccoli è il primo passo per regalare loro un sorriso sano e splendente per il futuro