NewTuscia – VITERBO – Traffico bloccato on via Garbini a causa di un incidente intorno alle 16.00. Per cause da accertare, due vetture si sono scontrate frontalmente e una, finendo fuori dalla carreggiata èandara a sbattere contro gli alberi ai lati.

Sul posto è intervenuta la polizia, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.