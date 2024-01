NewTuscia – ROMA – “A Roma va in scena il metateatro, il teatro nel teatro. Anzi, il teatrino sul teatro. Quanto sta accadendo è vergognosamente imbarazzante. Dopo il blitz della destra con la nomina di De Fusco direttore del Teatro di Roma, l’indignazione del PD viene sedata con il “patto delle poltrone”, vale a dire sdoppiando la direzione a costo di passare per una modifica dello statuto ma soprattutto di oltrepassare il limite del ridicolo. Ma quando il teatrino sembra volgere a conclusione, è lì che diventa farsa, perché il PD non trova chi accetti quella poltrona per due. Infatti prima Cutaia e poi Macchi rifiutano. Il tutto mentre il popolo del teatro, quello vero, assiste attonito ad una messa in scena degna del peggiore degli spettacoli, e protesta disgustato. Dopo la beffa dell’indennità di discontinuità i professionisti dello spettacolo sono costretti ad assistere a tutto questo. Al peggio non c’è mai fine! Chiediamo a Gennaro Sangiuliano di avere, semmai ne fosse in grado, uno scatto di dignità. Resetti tutto, convochi una commissione di alto livello e proceda ad una valutazione aperta e trasparente per la scelta del miglior profilo possibile per questa carica. Se lo farà ne riconosceremo pubblicamente il merito”.

Così il deputato M5S in commissione cultura Gaetano Amato.