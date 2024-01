NewTuscia – VITERBO – Nota di cordoglio della sindaca Chiara Frontini per la scomparsa di suor Flora De Guglielmo.

Siamo profondamente addolorati e siamo vicini alla Comunità delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue per l’improvvisa scomparsa della cara Suor Flora De Guglielmo. È un lutto a cui partecipa tutta la città di Viterbo che per più di quaranta anni ha avuto l’onore di ospitare Suor Flora, maestra straordinaria della scuola paritaria “Giovanni Merlini”. Suor Flora è stata una docente profondamente stimata e amata dalla nostra comunità cittadina: ha “cresciuto” e insegnato a centinaia di bambini, con i quali stabiliva un legame didattico speciale, fatto di attenzione, spessore culturale e professionalità. Si è sempre distinta per la sua spiccata inclinazione all’innovazione didattica e per la sua sensibilità verso una scuola accogliente e inclusiva. Una donna determinata, una grande maestra e un’ottima coordinatrice.

Anche se ormai residente a Cisterna di Latina, Suor Flora lascia un vuoto enorme nella nostra città. La sua conoscenza internazionale ha contribuito a renderla una suora moderna, con una visione ampia dell’insegnamento e del ruolo della scuola, luogo in cui i bambini dovevano apprendere e crescere con i valori del rispetto, della pace e della fratellanza. Suor Flora resta soprattutto una sorella per tutti noi, con un grande cuore, all’interno del quale c’è stato posto per tanto amore per ognuno dei suoi bambini a cui donava quotidianamente affetto, cura e un sorriso gentile: tutto ciò la renderà eterna nei cuori e nei ricordi di tutti noi.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo