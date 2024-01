Domenica 4 febbraio, alle 16,30 al salone delle feste di palazzo Bruschi Falgari, la cerimonia di consegna dei premi della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Viva Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Il salone delle feste di palazzo Bruschi Falgari ospiterà domenica 4 febbraio, alle 16,30, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Presepe in famiglia”, organizzato dall’associazione culturale Viva Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Sono 54 i partecipanti alla manifestazione, tra i quali la giuria sceglierà il vincitore assoluto e assegnerà i premi per il presepe più originale e quello più artistico e scenografico che meglio ha saputo raccontare la storia di una tradizione secolare. Una categoria, fuori concorso, è stata dedicata agli iscritti non residenti nella città etrusca. “È stata un’edizione speciale nell’anno in cui si sono festeggiati gli 800 anni del primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio – affermano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. Il numero dei partecipanti è uno dei più alti mai avuto al concorso. Siamo soddisfatti per il successo ottenuto e ora ci apprestiamo a vivere l’ultimo e più atteso atto di questa iniziativa”.