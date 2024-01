NewTuscia – VITORCHIANO – I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti c9n due autobotti intorno alla mezzanotte in località Pallone, a Vitorchiano, per sedare le fiamme scoppiate in un locale lavanderia di una struttura ricettiva, nel retro.

L’incendio è stato contenuto in tre stanze, e i danni maggiori si sono registrati nella copertura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 e carabinieri.

*In copertina immagine di repertorio