NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo propone un ampio percorso formativo per ottemperare all’obbligo di formazione base e di aggiornamento per tutte le figure della sicurezza presenti in azienda e per gli operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i e dall’accordo Stato Regioni.

Per conoscere le modalità di adesione, per iscriversi e partecipare ai corsi di formazione è possibile contattare l’area Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo al numero 0761-337912.

CALENDARIO CORSI SICUREZZA

CORSO PONTEGGI Confartigianato Imprese Viterbo 08/02/2024

CORSO AGGIORNAMENTO PONTEGGI Confartigianato Imprese Viterbo 09/02/2024

CORSO LAVORI IN QUOTA Confartigianato Imprese Viterbo 09/02/2024

CORSO PRIMO SOCCORSO Confartigianato Imprese Viterbo 11/02/2024

CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO Confartigianato Imprese Viterbo 12/02/2024

CORSO RSPP DATORE DI LAVORO Confartigianato Imprese Viterbo 28/02/2024

CORSO LAVORATORI Confartigianato Imprese Viterbo 01/03/2024

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO Confartigianato Imprese Viterbo 06/03/2024

CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI Confartigianato Imprese Viterbo 08/03/2024

CORSO ANTINCENDIO Confartigianato Imprese Viterbo 22/03/2024