Commedia esilarante tutta al femminile di Francesca zanni con Elda Alvigini e Claudia Genolini

NewTuscia – CARBOGNANO – Debutto stagionale al Teatro Bianconi per il nuovo spettacolo di Francesca Zanni, autrice ben nota al pubblico viterbese per lo spettacolo Cinque donne al sud, questa volta alle prese con un testo, sempre tutto al femminile, esilarante sul conflitto generazionale. Domenica 4 febbraio alle ore 17.00, Elda Alvigini e Claudia Genolini in BOMBA! per la regia della stessa Francesca Zanni.

Asia, vecchia gloria della discomusic anni ’80 e Miss Flow, una cantante trap vincitrice di un talent, sono il duo esplosivo che dovrà portare a Sanremo il nuovo tormentone musicale dell’anno. Ma il progetto fa acqua da tutte le parti e le due donne entrano subito in competizione. A complicare la situazione arriva la notizia che nei paraggi potrebbe esserci una bomba! Costrette a restare chiuse nello studio dove stanno provando la loro hit, a colpi di lacca e paillettes da una parte, tatuaggi e slang metropolitano dall’altra, tra risate, confidenze e rivelazioni, troveranno anche loro il modo di far esplodere la loro Bomba!

Elda Alvigini, (l’amatissima Stefania de I Cesaroni rimasta nel cuore del pubblico oltre che protagonista de La Scorta L’odore della notte, La verità, vi prego, sull’amore, Commesse) e Claudia Genolini si muovono sul palco come due vere dive, strappando spesso applausi e risate. Nello spettacolo l’ironia di Francesca Zanni è sempre intelligente, pungente e arguta, senza bisogno delle parolacce per suscitare la risata. Oltre alle parole importantissime sono le musiche, tutte originali a cura di Edoardo Simeone e Luca Capomaggi.

Lo spettacolo, andato in scena per la prima volta lo scorso marzo a Roma, è al suo debutto stagionale e dopo il Bianconi proseguirà la tournée a Milano al Teatro Martinitt.

Per informazioni e prenotazioni, anche per tutti gli altri appuntamenti della Stagione, basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098