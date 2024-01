NewTuscia – VITERBO – Si è svolta la scorsa settimana, presso la sede della sezione AIA di Viterbo, la riunione dei direttori di gara, degli osservatori e degli assistenti arbitrali della Tuscia con i componenti del Comitato Regionale Arbitri del Lazio.

La delegazione dell’AIA regionale, guidata dal presidente Francesco Massini e dal suo vice Cristiano Partuini, era composta da Mirko Benedetti, Claudio Pellegrini, Simone Innocenzi, Saverio Scaravaglione, Antonio Santoro, Valerio Milani, Davide Fardelli, Giovanni Garito, Roberto Tariciotti, Luca Nissanka Calcopietro e Daniele Stazi.

Un incontro con i dirigenti regionali che è stato molto soddisfacente e ha consentito al presidente Massini di presentare i suoi collaboratori più stretti e di esporre gli obiettivi del Comitato laziale.

Con l’ausilio di filmati e diapositive, gli esperti del Comitato hanno coinvolto gli arbitri viterbesi in una serie di valutazioni sulle azioni di gioco e sulle decisioni più corrette da prendere.

Il presidente regionale Massini ha sottolineato che il CRA è una squadra a disposizione di tutti gli arbitri, in particolare dei giovani e ha detto di volere direttori di gara che stiano vicini all’azione per essere credibili nelle loro decisioni, pronti a non dare niente per scontato e a mettersi in gioco.

Massini servono una presenza attiva, attenzione, proattività, capacità di comunicare e personalità. Gli arbitri, secondo Massini, devono costruite il proprio futuro giorno per giorno, gara dopo gara, senza lasciarsi dietro dei rimpianti.

Soddisfatto Luigi Gasbarri, presidente della sezione AIA di Viterbo, che ha sottolineato come sia stata una riunione molto utile, che si è svolta in un bel clima di collaborazione reciproca.