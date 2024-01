Sequestrata cocaina per un valore di 25.000 euro

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 30.01.2024) – TERNI – Un operazione antidroga, eseguita dalla Polizia di Stato di Terni, ha condotto a un arresto di un cittadino albanese e il conseguente sequestro di 2,10 etti di cocaina purissima. Dopo una segnalazione eseguita da alcuni residenti di Strada Vallecaprina, l’intervento della Sezione Antidroga è scattato nella giornata di venerdì 26 gennaio, nella zona residenziale alla periferia della città.

Da qualche giorno antecedente all’operazione, era stata segnalata un autovettura sospetta in zona, tramite una telefonata al 113.

I cittadini, allarmati, avevano pensato a qualche maleintenzionato a eseguire furti in qualche appartamento della zona.

Giunta sul posto 7una pattuglia della Polizia, gli Agenti hanno immediatamente individuato l’auto, e fermato il mezzo per un controllo.

Alla guida un turista incensurato albanese, entrato in Italia lo scorso 9 gennaio da bari e soggiornante in un B&B della zona.

Nonostante l’assenza di circostanze sospette, però, l’uomo è stato comunque tenuto d’occhio, fin quando, nella giornata di venerdì 26 gennaio, durante un servizio di avvistamento e perlustrazione da parte della IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile, non è stato visto, a bordo della stessa auto (risultata presa a noleggio),si è allontanato da Villaggio Matteotti per dirigersi nella stessa direzione di qualche sera prima.

L’uomo si è fermato su una strada sterrata vicino a delle sterpaglie per poi ripartire, a quel punto è stato fermato.

Gli agenti hanno subito notato dei rigonfiamenti sotto il giubbotto all’altezza dei bicipiti e sotto i pantaloni fra le gambe, cosi una volta perquisito, sono state trovate numerosissime bustine termosaldate, 500 per l’esattezza, sommate a quelle recuperate fra le sterpaglie.

La sostanza è risultata essere cocaina purissima per un peso totale di 2 etti e 10 grammi di ottima qualità, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 25.000 euro. L’uomo, 26 anni fra pochi giorni, è stato arrestato e nella direttissima di sabato mattina, dopo la convalida dell’arresto è stato portato in carcere, dove festeggerà il compleanno in attesa del processo che si terrà a fine febbraio.

(Riccardo Frezza 30.01.2024)