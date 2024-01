Realizzato un opuscolo con la Confartigianato per prevenire le truffe agli anziani

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 30.01.2024) – TERNI – Iniziativa della Polizia di stato per difendere gli anziani dalle truffe. Il prossimo giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, gli Agenti della Polizia di Stato di Terni, saranno presenti, davanti ai maggiori uffici postali siti in città, per distribuire un opuscolo informativo, realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la Confartigianato, al fine di sensibilizzare i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, come gli anziani, che spesso sono vittime di truffe, messe in atto da persone spregevoli senza scrupoli.

L’iniziativa, si svolgerà, proprio quando gli anziani sono soliti andare a ritirare la pensione alle poste.

La Questura di Terni, insieme agli operatori della Confartigianato, saranno presenti con uno stand, davanti agli uffici di via della Bardesca (giovedì 1) e di Piazza Solferino (venerdì 2), dalle ore 08:00 alle ore 12:00 per una campagna di prevenzione e di informazione.

Nel corso di questa iniziativa di prossimità, verrà distribuito un opuscolo che suggerisce i comportamenti e gli accorgimenti da seguire in caso di tentativi di raggiri e di truffe, indicando semplici regole, così da aiutare i nostri anziani in situazioni di difficoltà.

