NewTuscia – FARNESE – Il 31 gennaio 2024 alle 17:30 a Farnese presso la sede della Riserva Naturale Selva del Lamone, nell’ambito delle attività del progetto PRO.GRE.S.S., si terrà la conferenza internazionale La Memoria dei Luoghi: A piccoli passi: Conoscere il Passato per Comprendere il Presente e Costruire un Futuro, co-organizzata da Arci Solidarietà Viterbo SRL Impresa Sociale, La Riserva Naturale Riserva del Lamone e il Comune di Farnese (Vt), nell’ambito del progetto PRO.GRE.S.S.(programma CERV).

Il tema che verrà affrontato sarà quello dei cambiamenti climatici e delle azioni che si possono intraprendere a livello locale per mitigarne gli effetti, attraverso l’esplorazione dell’intreccio tra patrimoni culturali locali e pratiche di turismo sostenibile su piccola scala. In un mondo sempre più interconnesso, è fondamentale esplorare approcci che preservino l’ambiente, promuovano una cultura del viaggio responsabile, sostenendo rapporti economici, sociali e ambientali, che ruotano anche attorno al piccolo commercio e ai prodotti del territorio, incentivando un’economia di prossimità.

Il turismo sostenibile ci invita a riflettere sulle nostre scelte di viaggio, promuovendo pratiche che minimizzino l’impatto ambientale e massimizzino i benefici per le popolazioni legate ad un determinato territorio, incoraggiando a esplorare i luoghi in modo più profondo, e apprezzando il genius loci.

Durante la conferenza esploreremo anche il legame profondo tra la conoscenza dei luoghi e la cura di essi, come azioni chiave che nel piccolo possono contribuire a mitigare il cambiamento climatico.

La conoscenza dei luoghi non è solo un mezzo per apprezzare la bellezza di un’area, ma rappresenta un passo fondamentale per la consapevolezza ambientale. Le comunità locali, attraverso una comprensione approfondita del proprio territorio, ne diventano auspicabilmente custodi naturali. La cura dei luoghi è un atto di responsabilità ed il legame tra conoscenza e cura è un potente strumento per affrontare localmente sfide ambientali globali.

L’obiettivo della conferenza è fornire spunti significativi per un dialogo costruttivo su come possiamo collettivamente mettere in atto buone pratiche per contribuire a creare circuiti responsabili e attenti al patrimonio culturale locale e all’ambiente, per un futuro sostenibile e vivace delle e nelle aree interne.

Interverranno alla conferenza Emanuele Rotili (Area Cooperazione Territoriale Europea – Regione Lazio), Corrado Teofili (Federparchi), Nicolò Battisti (artigiano, Associazione Senza Fissa Dimora), Marco D’Aureli (Museo del Brigantaggio di Cellere), Paolo Piacentini (Federtrek, esperto Nazionale di Cammini).

Il progetto PRO.GRE.S.S. (Proactive Green Communities and storyteller for Natural Capital Safeguarding) è un’iniziativa che coinvolge una rete transnazionale di comunità rurali in quattro paesi dell’area mediterranea (Italia, Francia, Grecia, Spagna) e propone un modello di partecipazione democratica per stimolare il dibattito tra i cittadini intorno ai temi ambientali e dei cambiamenti climatici.