NewTuscia – ORTE – Stamani a Orte con gli agricoltori in protesta. Abbiamo ascoltato le loro istanze e raccolto le richieste che avanzano al Governo e alla Regione Lazio. La Tuscia è la 7° provincia in Italia per quota di valore aggiunto dell’agricoltura, che è dell’8,0%, e di gran lunga la prima nel Lazio, e Viterbo è il capoluogo di una provincia in cui il settore agroalimentare riveste un ruolo centrale nel sistema economico locale e per la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi. Un mondo, quello agricolo, messo costantemente a dura prova dall’andamento generale dell’economia ed è un dovere dei rappresentanti istituzionali ascoltare e confrontarsi con chi sta in prima linea nell’affrontare queste difficoltà.

Chiara Frontini