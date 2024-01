NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Un successo sotto tutti i punti di vista. Bassano Classica chiude questo appuntamento con il “tutto esaurito” dal punto di vista del pubblico e con il pieno rilancio di musica e cultura. Tanto che ora gli organizzatori, il Comune di Bassano in Teverina con il finanziamento dalla Presidenza dal Consiglio regionale del Lazio, lavorano già per far diventare l’evento un punto fermo della programmazione di Bassano in Teverina e del comprensorio.

L’ultimo weekend di programmazione ha visto protagonisti Alessio Pedini al pianoforte, sabato sera, e Davide Dellisanti, pianista, Fulvia Mastrobuono, soprano, e Mauro Utzeri, baritono, nella giornata di domenica: due spettacoli musicali messi in scena nella chiesa di Santa Maria dei Lumi. Il pubblico, costituito in gran parte anche da cittadini provenienti da fuori del Lazio, ha preso poi parte anche alla visita guidata organizzata nella Torre dell’Orologio e al centro storico.

“Questa edizione di Bassano Classica – spiega il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli – è stato un successo sotto ogni punto di vista. Ora non ci fermiamo: vogliamo sicuramente far crescere ancora di più questa idea, trasformandola in un appuntamento fisso della programmazione culturale di Bassano e del comprensorio. Anche perché il livello artistico è stato molto elevato e il pubblico ha risposto alla grande”.

“Mettere insieme cultura, turismo e condivisione delle tradizioni – spiega Daniele Venditti, consigliere comunale delegato alla Cultura – rappresenta una sfida che questo evento ha sicuramente vinto. Fattore rilevante, il fatto che tante persone tra il pubblico siano arrivate da fuori, potendo così apprezzare in pieno le eccellenze del nostro territorio anche da oltre i confini regionali. E questo è sicuramente un valore aggiunto che ci permette di pensare da subito a una nuova edizione dell’evento”.

Maggiori informazioni al sito: https://bassanoclassica.iperhub.space/