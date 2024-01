SOSTEGNO PIENO AGLI AGRICOLTORI ITALIANI

Federazione Nazionale di Tutela e Promozione del Made in Italy (FEDERITALY), rappresentata dal Segretario Nazionale Lamberto Scorzino, esprime il suo sostegno pieno e il suo impegno attivo a fianco degli agricoltori italiani, sottolineando la necessità di difendere il comparto agricolo nazionale dalle implicazioni negative dell'approccio ideologico dell'Europa al Green Deal.

Il Segretario nazionale Lamberto Scorzino ha dichiarato: “L’Europa sta utilizzando un approccio ideologico al Green Deal che rischia di mandare in frantumi l’intero comparto agricolo italiano.

Le battaglie portate avanti dai nostri agricoltori sono sacrosante e mirano a tutelare un bene comune che è anche identitario per il nostro Paese”. Federitaly sottolinea l’importanza cruciale dell’agricoltura italiana come base essenziale per il successo del made in Italy nel mondo. Scorzino afferma: “Non possiamo svilire la nostra agricoltura con norme europee cervellotiche. Ogni giorno centinaia di aziende agricole fanno i conti con una crisi senza precedenti: dal caro prezzi all’aumento esponenziale dei tassi sui mutui. Senza contare l’insulsa politica dell’Unione di pagare per non far coltivare i terreni, riducendo la produzione interna a beneficio dell’importazione di prodotti di bassa qualità.

Dobbiamo fare “sistema” nel salvaguardare la capacità produttiva delle nostre aziende agricole, sostenendole con politiche di sviluppo concrete per abbassare i costi di produzione, alleggerire la pressione fiscale e offrire maggiori tutele nel confronto con le grandi catene di distribuzione e le multinazionali che costringono gli agricoltori a vendere i prodotti a prezzi ridicoli”. Federitaly riconosce che il mercato ha le sue regole, ma sottolinea l’importanza di una maggiore tutela per “l’anello debole” della filiera. Scorzino avverte: “Senza una maggiore tutela, la nostra agricoltura non ha futuro.

L’agricoltura italiana rappresenta un elemento identitario della nostra cultura e va salvaguardata con ogni mezzo”. FEDERITALY si impegna a sostenere attivamente gli agricoltori italiani, lavorando per promuovere politiche e iniziative che proteggono e valorizzano il settore agricolo nazionale. La solidarietà di Federitaly è un segno tangibile del suo impegno nei confronti degli agricoltori italiani e della salvaguardia del patrimonio agricolo del nostro Paese.