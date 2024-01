NewTuscia – VITERBO – In questi giorni leggiamo notizie incoraggianti nell’ambito del benessere animale che accogliamo con grande soddisfazione: la proposta è di una misura repressiva con effetto deterrente, dove si tiene conto del reato di abbandono che potrebbe trasformarsi in omicidio stradale, il rischio di un animale di essere investito può essere un pericolo per l’incolumità degli automobilisti.

Auspichiamo che l’iter legislativo si concluda velocemente e non faccia la stessa fine del Decreto Legislativo attuativo della Legge delega sullo spettacolo che avrebbe portato al “superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”, pronto dal 2022 ma non ancora presentato.

Finalmente riscontriamo interesse verso il mondo animale magari sono maturi i tempi per “svecchiare” la legge nazionale di riferimento sulla tutela animali n 281/1991, recepita dalla Regione Lazio dall’ormai obsoleta L.R. 21-10-1997 n. 34 “tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” eventualmente prendendo spunto dalle normative di regioni virtuose come Toscana e Umbria.

Nel Lazio è arrivato il momento di introdurre anche elementi come parco canile, oasi felina e/o gattile sanitario, micro canile, animali di affezione in case di riposo, tutela colombi di città, temi già presenti nelle norme di Regioni e Comuni particolarmente illuminati ed attenti verso il mondo animale. Procedere senza indugi con programmi di lotta al randagismo, come già sancito dal regolamento regionale in vigore, con iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat.

Siamo a disposizione per una fattiva collaborazione che vada oltre le barriere politiche solo al fine di risolvere problemi che affliggono il territorio, i cittadini e i loro amati animali. Siamo pronti a collaborare per redigere una mozione o una proposta (speriamo condivisa) di legge regionale per l’introduzione del parco canile, argomento tanto caro ai volontari e associazioni del nostro territorio.

Dott.ssa Elena Angiani Assessora all’Economia e risorse Finanziarie con delega al Benessere Animale

Consigliere Francesco Buzzi delega al Benessere Animale