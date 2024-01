Impegnate Pattuglie della Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia Locale, Sequestrato hashish fiutato dal cane poliziotto

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza) – TERNI – Nel fine settimana sono proseguiti i controlli disposti dal Questore Bruno Failla, diretti dalla Questura di Terni, finalizzati alla fruizione di una “Movida Sicura” per i giovani e i residenti.

Le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, sono state impegnate nel passare al setaccio le zone interessate dal fenomeno della “movida ternana”.

I controlli, hanno interessato le zone di via Lanzi, Largo Ottaviani e Piazza Dalmazia, dove sono state impiegate unità cinofile provenienti da Nettuno, che hanno permesso agli operatori di rinvenire anche 16 grammi di hashish, che erano stati gettati in una siepe da ignoti alla vista degli agenti. Nei controlli effettuati negli ultimi tre fine settimana, sono state identificate un totale di 208 persone, di cui 5 sono state segnalate alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli verranno di nuovo ripetuti con cadenza regolare.

(Riccardo Frezza pubblicato 29.01.2024)