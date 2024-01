NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sgradevoli episodi di sono verificati oggi a Orte durante la protesta degli agricoltori. Vogliamo sottolineare che la libera manifestazione è un diritto fondamentale in una democrazia, riconoscendo l’importanza delle preoccupazioni degli agricoltori.

Il governo Meloni ha però da subito posto al centro dell’agenda politica il tema cruciale dell’agricoltura, opponendosi con fermezza a coltivazioni estranee alla nostra cultura. La tutela e la promozione della filiera italiana sono infatti principi cardine della politica agricola adottata, evidenziando l’impegno per preservare la tradizione e sostenere gli agricoltori italiani.

Tuttavia, condanniamo senza riserve le azioni di violenza, come il bruciare delle bandiere delle associazioni di categoria con Coldiretti a cui va la nostra solidarietà. Tali azioni non sono solo ingiustificate ma gettano un’ombra sulla legittima espressione del dissenso. Invitiamo gli agricoltori a perseguire il dialogo costruttivo per far valere le loro legittime istanze”.

Lo dichiarano in una nota congiunta l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e la presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio Valentina Paterna