Consolidamento e messa in sicurezza del muro di cinta, lavori finanziati con il Pnnr

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza) – MONTECCHIO – Da domani, martedì 30 gennaio, inizieranno i lavori che riguardano il consolidamento e della messa in sicurezza del muro di cinta di viale Todi, nel centro storico della cittadina di Montecchio.

A comunicare la notizia è l’amministrazione comunale, che ricorda come, essendo interventi particolarmente complessi, la fine del cantiere è prevista per il prossimo mese di novembre 2024.Per facilitare l’esecuzione dei lavori, sono previste anche delle variazioni alla circolazione veicolare, in particolare l’interruzione al traffico riguarderà il tratto che collega ‘Casa Famiglia’ all’intersezione con Via Circonvallazione.

“Si tratta di un intervento molto importante – afferma il Sindaco Federico Gori – finanziato on fondi Pnrr per 1 milione di euro che ha anche l’obiettivo di apportare un miglioramento generale al belvedere principale del paese. Sono certo – aggiunge Gori indaco che i cittadini comprenderanno anche i disagi susseguenti al cantiere data l’importanza dei lavori per la nostra comunità”.

(Riccardo Frezza 29.01.2024)