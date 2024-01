NewTuscia – COLLEFERRO – “Oggi siamo qui a Colleferro, nella sede di Avio, in primis per ricordare le 59 vittime a seguito dello scoppio della fabbrica BPD, avvenuto 86 anni fa. Sono passati molti anni, ma come istituzioni siamo ben consapevoli che la sicurezza del lavoro debba essere sempre una priorità, e su questo argomento è necessario mantenere sempre alta l’attenzione. Da quella ferita, Colleferro si e’ rialzata e ora e’ diventata un riferimento per il settore aerospaziale. Oggi, viene presentato il progetto Amoi di Avio, azienda che rappresenta una vera eccellenza: questo programma prevede una nuova infrastruttura di ricerca, un laboratorio aperto ad altre aziende e start up, dove sarà anche possibile testare materiali compositi, a beneficio del settore aerospaziale, ma anche dell’automotive e di quello elettromedicale. Quindi, una struttura innovativa, che punta sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove tecnologie. Tra l’altro, questo settore ha una rilevanza strategica nella nostra regione, con circa 300 aziende che vi operano. Recentemente siamo stati in Giappone e poi negli USA, per assistere al lancio della missione spaziale in Florida: in quelle occasioni abbiamo avuto conferma del grande valore delle nostre attività, nell’ambito dell’aerospazio, dell’elettronica avanzata e dell’alta tecnologia. La regione Lazio partecipa al progetto Amoi con un finanziamento di circa 2,6 milioni di euro: in generale, il nostro ruolo e’ quello di affiancare le aziende e contribuire allo sviluppo e alla crescita delle nostre imprese. Anche perché questo settore ha molte potenzialità: crescere significa anche creare occupazione e generare ricadute positive per l’intero indotto. Come istituzioni, continueremo a sostenere le nostre attività, in un ambito che rappresenta una eccellenza, non solo del Lazio ma del nostro Paese”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.