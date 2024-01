NewTuscia – MELBOURNE – Jannik Sinner entra nella storia del tennis mondiale vincendo gli Australian Open. E’ servita una guerra durata 3 ore 44 minuti con il russo Daniil Medvedev per avere ragione ed essere il primo italiano a vincere questo torneo Slam che segue di ben 48 anni quello di Claudio Panatta al Roland Garros nel 1976 e, sempre a Parigi, quello di Nicola Pietrangeli nel 1959-60.

Sinner ha fatto un altro miracolo recuperando due set. I primi due sono stati persi per 6-3. Il tennista italiano, però, non ha ceduto e, come è riuscito a fare solo un’altra volta nel 2023, in quel caso negli ottavi di finale sempre degli Australian Open, ha ribaltato il match vincendo per 6-4 il terzo e quarto set e prendendo il largo nell’ultimo e chiudendo 6-3.

Sinner è ormai in pectore il giocatore di tennis più forte del mondo avendo battuto ripetutamente, tre volte di seguito, il numero uno del mondo a distanza di pochi mesi in tutte le occasioni, dalla Coppa Davis ai march validi per i tornei Slam. Ed a soli 22 anni.

L’Italia dopo decenni di buio torna alla luce più fulgida con un giovane campione che, dopo quasi mezzo secolo, la rilancia nel gotha della racchetta mondiale.