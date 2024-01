NewTuscia – ROMA – «Andiamo verso una soluzione condivisa sul Teatro di Roma, come abbiamo sempre auspicato. La Giunta del Presidente Rocca si è sempre richiamata e ha sempre praticato d’altronde i principi della corretta collaborazione istituzionale e della priorità degli interessi della città sulle polemiche sterili. Abbiamo sempre ribadito l’importanza del pluralismo, della piena rappresentazione di tutte le sensibilità, della nostra totale disponibilità a bilanciare tutti i livelli istituzionali in uno spirito di coesione e collaborazione. Finalmente siamo vicini a trovare la quadra. Ora basta con le polemiche. Andiamo avanti coesi, consapevoli che il Teatro di Roma è una istituzione fondamentale per la Capitale e per la Regione. Alziamo il sipario su una stagione di successi e di rilancio».

Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio.