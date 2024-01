NewTuscia – VITERBO – Valter è stato un protagonista assoluto della vita della nostra associazione, un motore indispensabile dell’iniziativa Stay in Tuscia e del suo sviluppo. Sempre propositivo, sempre alla ricerca di miglioramenti per tutti, sempre volenteroso ed a disposizione per ogni richiesta degli associati vecchi e nuovi e di chiunque avesse una necessità.

Lo vogliamo ricordare per il grande impegno manifestato, per l’abnegazione e la passione che hanno caratterizzato il suo operare e per la grande professionalità maturata nel settore dell’accoglienza.

Perdiamo con Valter molto più di un host che fino all’ultimo si è speso per la nostra associazione. Viene a mancare un grande uomo, una persona con profondi valori e un senso civico e di appartenenza alla comunità senza pari.

In queste ore, ripensando ai momenti spesi con l’amico Valter, ci rendiamo ancora maggiormente conto che non è però solo Stay in Tuscia a perdere un elemento di grande valore. È la stessa città di Viterbo che subisce una ferita che non potrà guarire facilmente.

Ciao Valter! Ti porteremo sempre nei nostri cuori e continueremo l’attività associativa con lo spirito che ci hai trasmesso in questi anni.

Associazione Stay in Tuscia