NewTuscia – ROMA – Seconda vittoria consecutiva per il Trastevere e sempre per 2-1. Dopo aver battuto il Nuova Florida nello scorso turno, gli amaranto espugnano il campo del Budoni nella 21esima giornata del girone G e salgono a quota 26, uscendo dalla zona playout della classifica.

Venturi ripropone lo stesso undici che ha battuto gli ardeatini allo Stadium, con Semprini tra i pali, linea a quattro di difesa con Giordani e Santovito al centro, Fragnelli e Ferramisco ai lati. A centrocampo, sempre assente capitan Massimo, giocano Crescenzo, Ricci e Galofaro. Davanti il tridente con Alonzi al centro e Mastropietro-Tortolano ai lati. Al primo affondo i rionali passano: è l’ottavo minuto quando Tortolano batte un cross da destra, Crescenzo si libera della marcatura e di testa, a centro area, sblocca il risultato. La risposta del Budoni al 14′ con Imoh, servito da Bammacaro, che riceve palla spalle alla porta, si gira e trova la deviazione provvidenziale di Giordani. Al 26′ Toskic trova un corridoio centrale per Idoyaga, che col mancino chiama al primo intervento Semprini. Al 28′ il raddoppio trasteverino: break di Fragnelli a sinistra, palla per Tortolano che lancia in profondità Alonzi. L’attaccante salta anche il portiere ma si defila troppo, rientra col destro e calcia in porta trovando la respinta di un difensore, sul proseguimento dell’azione Mastropietro trova l’angolo giusto in mezzo ad una selva di gambe. Passa un minuto e il Budoni accorcia le distanze con Imoh, che col destro in area sorprende Semprini, ingannato anche da una deviazione di un difensore. Al 36′ Alonzi crossa da destra, Iodice raccoglie palla sulla linea di fondo ma se la fa soffiare da Tortolano, il cui tiro da posizione defilata viene contrastato dallo stesso Iodice. Nella ripresa il Budoni attacca alla ricerca del pareggio ma la difesa amaranto regge. Al 56′ l’occasione più nitida capita sulla testa di Imoh, servito da Toskic da sinistra, ma Semprini è reattivo e neutralizza in due tempi la conclusione da due passi dell’attaccante. Al 69′ ci prova il neo entrato Spano in mezza girata, ma la mira è imprecisa mentre al 73′ torna a rendersi pericoloso il Trastevere, con Ferramisco che colpisce la traversa su corner di Tortolano, con la deviazione decisiva di Marano. L’ultimo brivido all’89’, quando Bammacaro viene atterrato dal limite da Crescenzo. Idoyaga calcia direttamente sulla barriera, poi Barboza sulla ribattuta calcia centralmente e non crea problemi a Semprini. Finisce 2-1 per il Trastevere, che nel prossimo turno affronterà il COS Sarrabus Ogliastra allo Stadium.

BUDONI-TRASTEVERE 1-2

MARCATORI: 8’pt Crescenzo (T), 28’pt Mastropietro (T), 29’pt Imoh (B)

BUDONI: Marano, Iodice (1’st De Paola), Casale (32’st Demoleon), Basualdo, Stefanoni (36’st D’Amico), Bammacaro, Toskic (23’st Spano), Quintero (32’st Lancioni), Idoyaga, Imoh, Barboza. A disp. Ammirati, Farris, Mauriello, Ortenzi. All. Petrone

TRASTEVERE: Semprini, Ferramisco (32’st Giannetti), Fragnelli (9’st Rosati), Galofaro, Santovito, Giordani, Mastropietro (48’st Di Domenicantonio), Crescenzo, Alonzi, Tortolano, Ricci (17’st Traditi). A disp. Lazzarini, Cesari, Berardi, Calderoni, Baldari. All. Venturi

ARBITRO: Garbo di Monza

ASSISTENTI: Adinolfi di Salerno – Pozzi di Varese

NOTE – Ammoniti: Iodice, Idoyaga, Fragnelli, Stefanoni, Casale, Demoleon. Angoli: 4-5. Recupero: 1’pt, 9’st