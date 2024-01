NewTuscia – CORI – Cori festeggia nuovamente il secolo di vita di uno dei suoi anziani. La signora Anna Lenzini, classe 1924, ha compiuto 100 anni proprio oggi, portati splendidamente, e l’amministrazione comunale di Cori le ha reso omaggio con dei fiori e una targa ricordo per il traguardo raggiunto.

La consegna è avvenuta per mano del Vicesindaco, Ennio Afilani, alla presenza dei familiari della signora, figli, nipoti e tanti altri parenti ed amici. Un momento emozionante che ha visto al centro dell’attenzione e dell’affetto di tutti per chi come la Signora Anna ha attraversato un secolo di storia: “esempio di vitalità e longevità “.

«Dall’amministrazione comunale e da tutta la comunità di Cori e Giulianello – ha detto Ennio Afilani – tanti auguri alla signora Anna Lenzini.

Il raggiungimento dei 100 anni da parte di una nostra concittadina è sempre motivo di orgoglio e di festa per l’intero paese.

Anna e tutti gli anziani di Cori costituiscono la nostra memoria storica e le radici da cui ci muoviamo verso il futuro».