Nella ripresa al 14’ la squadra gialloblù ha l’occasione per chiuderla: nel tentativo di fermare disperatamente un tiro di Capuano, un difensore della Citizen commette un fallo da rigore, ma Cissè dal dischetto fallisce la trasformazione. Glj avversari prendono coraggio e al 17’ accorciano le distanze con Piccirilli, approfittando di un errore gialloblù a centrocampo. Ma la gara torna subito sui binari giusti al 32’, quando una bordata di Cissè non lascia scampo a Tanzini: la Favl fa 3-1, poi è solo normale amministrazione fino a quando al 46’ sempre il senegalese firma il poker per il finale 4-1.

Il tabellino di FC Viterbo – Citizen Academy

FC VITERBO – CITIZEN ACADEMY 4-1

Marcatori: 15’ pt Giorgi, 30’ pt Capuano, 17’ st Piccirilli, 32’ e 46’ st Cissè

FC VITERBO (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, Morariu, Giorgi (50’ st Pompei); Ottaviani (33’ st Spolverini), Paruzza (19’ st Seck), Tollardo (37’ Barduani), Silvestroni, De Simoni (46’ st Collacchi); Cissè, Capuano. A disposizione: Cadar, Ciucci, Kordić. Allenatore: Massimo Castagnari

CITIZEN ACADEMY (3-5-2) Tanzini; Galli (17’ st Imperi), Pellutri, Signorello; Lazazzera (17’ st Raparelli), Giubbini, Di Mascio (43’ st Domingues), Luciani, Dell’Aquila; Piccirilli (41’ sr , Gabrielli (10’ st Bisconti). A disposizione: D’Alessandro, Flavioni, Martini, Milocco, Valeri. Allenatore: Antonio D’Auria

ARBITRO: Andrea Santilli di Rieti, assistenti Andrei Baciu di Tivoli e Marco Tundo di Roma2

NOTE: Giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Osservato prima dell’inizio dell’incontro un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva. Gara sospesa per qualche minuto al 25’ del secondo tempo per permettere ai sanitari di soccorrere un tifoso infortunatosi sugli spalti. Ammoniti: Giorgi, Di Mascio, Signorello Pellutri. Espulso Pellutri per doppia ammonizione. Recupero 1’ pt, 6’ st. Spettatori 700 circa.

Fonte: https://www.fcviterbo.it/sesta-vittoria-consecutiva-per-la-fc-viterbo-citizen-ko-4-1/?fbclid=IwAR10Eeu76r38YHUTTy77hYP1NIx_YI0A29Ds5hl1BNbLji1guzOE1062Bl4

CLASSIFICA

Montespaccato 46

Ssa Rieti 45

Maccarese 45

Pomezia 45

Civitavecchia calcio 40

Favl Cimini Viterbo 40

Aurelia Antico Aurelio 39

Campus Eur 1960 37

Valmontone 1921 36

Aranova 29

Ss Romulea 25

Luiss Roma 25

Astrea 24

Villalba 18

Academy Ladispoli 17

Audace 1919 16

Pescatori Ostia 14

Citizen Academy 8