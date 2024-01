NewTuscia – CORCHIANO – Grazie ancora ai comitati che con il loro concreto, serio e puntuale impegno disarticolano l’ipotesi di deposito scorie nel nostro territorio.

E la lotta , quella reale , tangibile e produttiva continua .

Il DDL Energia approvato dal governo introduce una importante novità rispetto alle procedure per la scelta del sito per il deposito unico nazionale scorie radioattive .

La novità introdotta prevede la possibilità di autocandidature , per accogliere il deposito scorie radioattive , anche da parte di Comuni non facenti parte delle 51 aree individuate del piano . Questa novità apre la possibilità al Comune di Trino Vercellese , già luogo di centrale nucleare attiva e con scorie radioattive presenti , di presentare la propria candidatura (https://www.youtube.com/live/w4Hb5XcElNI?si=j7gJ0vR8L6ubg3yD).

Alcune forze politiche ( PD e M5S ) hanno votato contrariamente a questo provvedimento.

La opportuna modifica legislativa che apre la possibilità di autocandidature anche a Comuni al di fuori dei 51 infividuati , è conseguenza di una seria mobilitazione di comitati in particolare del Viterbese.

Questi comitati composti da agricoltori e ambientalisti da più di due anni producono documenti , hanno attivato saperi e stimolato quelle mirabili relazioni capaci di contaminare la politica nazionale .

Studi , incontri , approfondimenti , costosi ricorsi legali e confronti con Prefetto , Istituzioni locali e Nazionali hanno prodotto risultati attraverso quelle straordinarie capacità di resistenza e di dialogo .

Non solo riconoscenza a questo impegno diffuso ma soprattutto al valore della concretezza e della lealtà .

Un impegno concreto ancora più evidente in questi giorni in cui assistiamo a una certa partitocrazia che fuori tempo massimo tenta di accreditarsi risultati che non gli appartengono.

Bengasi Battisti Consigliere Comunale