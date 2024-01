NewTuscia – SERRAVALLE PISTOIESE – Il comune ha risposto finalmente alla lettera in cui chiedevamo notizie circa la bonifica della falda acquifera di Ponte Stella, contaminata da cloruro di vinile.

Ricordiamo che il responsabile dell’inquinamento fu individuato alla fine del novembre 2020 e che le operazioni burocratiche per la bonifica furono avviate in aprile 2022.

Il responsabile dell’area tecnica del comune finalmente ha fornito le spiegazioni che gli amministratori per due anni hanno negato. Abbiamo saputo che è in fase di svolgimento la Conferenza dei Servizi relativa al documento “Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006” presentato da responsabile dello sversamento; che solo a seguito dell’approvazione dell’Analisi di Rischio in esito alla suddetta Conferenza dei Servizi, il responsabile presenterà un Progetto Operativo di Bonifica nel quale saranno individuate le modalità di intervento da attuare nel sito; e che tale Progetto, nel quale saranno specificate anche le tempistiche degli interventi, dovrà poi essere sottoposto alla valutazione degli Enti preposti tramite indizione di nuova Conferenza dei Servizi.

Insomma, dopo due anni siamo più o meno allo stesso punto, ossia al punto di partenza. Forse per questo né il sindaco né la giunta si sono degnati di informare la cittadinanza.

L’acqua però rimane contaminata, anche se nessuno degli amministratori ne parla più, distraendo continuamente la popolazione con la moltiplicazione di feste e divertimenti vari. I cittadini, soprattutto i residenti, quanto dovranno aspettare ancora? A questa domanda nessuno risponde, né Comune né Arpat né ASL né Regione Toscana

Il sindaco, responsabile ultimo della salute e della sicurezza pubbliche sul territorio comunale, cosa sta facendo? Sta a guardare? Solleciti le procedure affinché inizino al più presto i lavori di bonifica!

E i consiglieri comunali ogni tanto si ricordino che il loro ruolo non è quello di compiacere la giunta, bensì quello di portare alla sua attenzione i problemi della collettività.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza