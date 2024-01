NewTuscia – SANTA MARINELLA – In risposta alle dichiarazioni del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei il consiglio direttivo del Comitato “Forza Popolare – Santa Marinella e Santa Severa” siamo noi precisa quanto segue:



E’ vero che il Signor Angelo BONDI si è candidato nella lista civica Tidei alle ultime elezioni amministrative. E’ anche vero che lo stesso Angelo BONDI ha interloquito con il Sindaco circa l’opportunità di ricevere una delega che riguardasse i temi relativi allo Sport, materia nella quale ha una esperienza concreta e pluriennale. Constatata però la differenza di prospettiva politica ed amministrativa che si è venuta a palesare già nei primi mesi di mandato ed alla luce delle evidenze portate all’attenzione dell’opinione pubblica dai media nazionali, ha ritenuto opportuno non coltivare detta interlocuzione e quindi non accettare la delega proposta.



Per questo è evidente che nessuno possa essere additato come cacciatore di poltrone, qualità che compete in questa Città ad altri soggetti. Piuttosto l’istanza di rinnovamento e di sviluppo presentata in campagna elettorale e sulla quale si era trovata un’unità di intenti è rimasta disattesa da subito e con questa è venuta meno ogni spinta a collaborare.

Il resto sono chiacchiere.

Il Presidente Angelo Bondi