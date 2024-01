Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Alessandro Romoli, unico candidato, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Il già presidente della Provincia e sindaco di Bassano in Teverina conferma la sua solidità di politico giovane ma navigato andando ad essere eletto per acclamazione alla presenza di Maurizio Gasparri e di tutti gli azzurri della Tuscia. Giuseppe Fraticelli è stato nominato vicesegretario vicario. Il congresso si è svolto all’Hotel Salus Terme.

In un clima da amarcord ma anche di slancio verso il futuro Romoli ha goduto della fiducia globale dei quadri di Forza Italia della Tuscia che, nell’ambito dei congressi provinciali in corso in tutta Italia, hanno nominato anche i delegati al prossimo congresso nazionale. Amarcord perché sono esattamente 30 anni da quando Silvio Berlusconi scese in campo e, in pochi mesi, vinse le elezioni battendo la famosa macchina da guerra del centrosinistra e dando il via alla Seconda Repubblica. Un video ha ricordato quei momenti e 30 anni del partito che, da pochi mesi, è orfano del suo leader storico e fondatore Silvio Berlusconi.

Alessandro Romoli, nel suo intervento, ha ribadito la volontà di fare sintesi in tutti i Comuni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e, tra le novità, ha annunciato di volere creare la Consulta del territorio, per ascoltare tutti i comprensori della Tuscia e di puntare molto anche sulle nuove leve: è stato non a caso da pochi giorni eletto il nuovo coordinatore comunale di Viterbo azzurro. E, altro elemento positivo, è il ritorno di Elpidio Micci in Forza Italia.

Alessandro Romoli succede ad Andrea Di Sorte, vicesindaco di Bolsena e fedelissimo di Francesco Battistoni che è stato uno dei primi a festeggiare sul palco il nuovo coordinatore azzurro.

Tra gli obiettivi programmatici di Romoli, insieme alla riorganizzazione territoriali del partito, ci sono accordi trasparenti in viste delle prossime elezioni comunali ed Europee, crescita del partito sopra il 10% per tornare ad essere forti come un tempo e dialogo aperto con il resto del centrodestra. Presenti all’incontro anche Mauro Rotelli (FdI) ed il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci (Lega).

Ecco tutti gli eletti:

I delegati al congresso nazionale

Sandrino Aquilani

Annalisa Arcangeli

Dario Bacocco

Francesco Ciarlanti

Federica Friggi

Ermanno Nicolai

Mattia Santi

Manuel Alejandro Mechelli

Marco Marcucci

Ilaria Benedetti

Nuovo coordinamento provinciale

Sandrino Aquilani

Annalisa Arcangeli

Giovanni Arena

Fabiana Salviani

Paola Bigiotti

Alessandro Cuzzoli

Andrea Danti

Francesco Di Biagi

Paolo Equitani

Isabella Lotti

Rinaldo Marchesi

Marco Marcucci

Giovanni Meneghini

Fabrizio Ricci

Maria Antonietta Sorrentino

Membri di diritto coordinamento provinciale

Alessandro Romoli

Giuseppe Fraticelli vice segretario vicario

Claudio Parroccini vice segretario responsabile amministrativo e tesoreria

Federica Friggi vice segretario

Paolo Manzi vice segretario

Manuel Catini vice segretario

Coordinatore comunale Viterbo

Francesco Battistoni

Mattia Santi

Livio Treta

Francesco Ciarlanti

Elpidio Micci

Umberto Fusco

Maurizio Gasparri

Andrea Di Sorte

Manuel Alejandro Mechelli

Vincenzo Petroni

Ermanno Nicolai

Lorenzo Fanelli

Dario Bacocco