NewTuscia – GROTTAFERRATA – Una festa di colori, musica e divertimento questa mattina in occasione della Marcia della Pace, che ha coinvolto ragazzi e ragazze, bambini e bambine di un territorio che abbraccia i Castelli Romani e non solo, partendo da Grottaferrata e arrivando fino a Velletri. Attraverso striscioni, cartelli, balli di gruppo, momenti di condivisione e di lettura di pensieri contr o la guerra, e infine con un lungo telo arcobaleno, i tantissimi presenti hanno gridato il loro NO verso ogni guerra e verso ogni forma di violenza e discriminazione.

La marcia, partita da piazzetta Eugenio Conti a due passi dalla casa comunale, è arrivata a piazza Cavour passando per via Garibaldi, per poi dirigersi alla Parrocchia del S. Cuore passando da viale I Maggio.

Presente, oltre al Vescovo delle Diocesi di Velletri-Segni e Frascati S.E.R. Stefano Russo e Don Claudio, anche il Sindaco Mirko Di Bernardo, che ha salutato i tanti partecipanti.

“Una piazza così piena di giovani testimonia una speranza importante per il futuro – ha detto il Sindaco nel suo intervento –. Farsi costruttori di pace significa assumere un impegno civico valido ogni giorno, che poggia sui valori della solidarietà, dell’inclusione e del rispetto. Come Amministrazione abbiamo accolto favorevolmente questa iniziativa, e ne condividiamo il significato civico più profondo: la promozione della pace come valore universale”.

“Ringrazio – ha concluso il Sindaco – gli organizzatori, i tanti cittadini presenti e le forze dell’ordine per aver consentito uno svolgimento in piena sicurezza”.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Diocesi di Velletri-Segni, la Diocesi di Frascati e Azione Cattolica Italiana, con il patrocinio del Comune di Grottaferrata.