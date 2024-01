NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Vittoria d’esperienza per la capolista. Che concretizza al 100% quanto creato e legge con lucidità e precisione i risvolti di una partita sporcata da tanti fischi, troppe interruzioni, poco minutaggio gioco. Apre le danze Rempicci capitalizzando la pressione iniziale. Perla su punizione di Pani nella ripresa. Gol di testa di Ingenito su cross di Arriga al sesto minuto di recupero. Gli aquesiani faticano maledettamente a ritrovarsi in questa sorta di non gara. Del Segato prova da palla ferma a creare qualcosa. Ma al 27° la sua punizione in area cade dalle parte di un Madi strattonato da un difensore. Per l’arbitro niente rigore ed ampi gesti di proseguire. Sempre dai piedi dello stesso centrocampista bomber al 3° della ripresa palla invitante per un Pieri che vede la sfera colpita di testa finire sopra la traversa. Sabato 03 Febbraio per il team di Manucci trasferta al Bozzoni di Proceno (calcio d’inizio alle ore 15) per affrontare una A.C. desolatamente ultima in classifica dopo la sconfitta per 1-0 sul terreno di gioco dell’A.C. Sporting Bagnoregio. Spettatrice interessata sugli spalti la cugina Vigor che oggi osservava un turno di riposo. Alle dimissioni di Franco Bacchi ha fatto seguito l’annuncio da parte del Direttore Sportivo Giordano Serafinelli del nuovo allenatore: Daniele Contorni.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

VIRTUS ACQUAPENDENTE – AURORA QUERCIAIOLA SRL 0-3

(PRIMO TEMPO 0 -1 )

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca, Bedini, Agostini (38° st Paoletti), Uderzo, Lanzi (8° st Martello), Burchielli (8° st Baba), Pieri (23° st Pezzini), Del Segato, Madi (13° st Serafinelli), Belardi

A DISPOSIZIONE: Martello, Nardini

ALLENATORE: Manucci

AURORA QUERCIOLA SRL: Marcomigni, Pallotta, Rempicci (17° st Lupieri), Petretti, Wickamakarlu, Andreoli, Topi (17° st Puccica), Lucci, Pani (45° st Ingenito), Gentili (49° st Selvi), Ciorba (27° st Arriga)

A DISPOSIZIONE: Cavaliere, Egidi, Taratufolo

ALLENATORE: Spolverini

ARBITRO: Maurizio Tiziani di Civitavecchia

MARCATORI: 20° pt Rempicci (AQS), 37° st Pani (AQS), 51° st Ingenito (AQS)

NOTE: Espulso 50° Bedini (VA) per doppio cartellino giallo. Ammoniti 29° pt Lanzi (VA), 37° pt Topi (AQS), 37° pt Petretti (AQS), 10° st Agostini (VA), 39° st Belardi (VA), 44° Wikramakarlu (AQS)