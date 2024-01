NewTuscia – ROMA – «Formazione e scuola sono i migliori strumenti che abbiamo a disposizione per sensibilizzare le nuove generazioni e creare in loro e con loro la cultura della memoria. Non una forma di indottrinamento sterile ma un processo di arricchimento che deve accompagnarli dall’infanzia sino alle scuole superiori e all’università attraverso la definizione di progetti ed azioni che possano insegnargli il rispetto dell’altro, cosa significa impegnarsi e lottare contro ogni forma di discriminazione», lo dichiara l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione lazio, Giuseppe Schiboni.

«Si tratta di un processo continuo che intendiamo come Regione Lazio mettere in campo attraverso iniziative che si svolgeranno nel corso di tutto l’anno e che stiamo approntando mirando a coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado dei nostri territori. Oggi si celebra la Giornata della Memoria e quello che dobbiamo imparare è non dimenticare. Come istituzione dobbiamo aggiungere al significato altissimo di questa giornata l’impegno a conoscere la storia, gli orrori che l’hanno contraddistinta per non ripeterli più. Conoscenza e formazione sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione affinché pagine buie come la Shoah, i campi di concentramento, le leggi razziali, siano archiviate per sempre”, conclude l’assessore Schiboni.