Il protocollo generale aperto eccezionalmente anche la mattina di martedì per agevolare la presentazione delle proposte

NewTuscia – VITETBO – Ancora qualche giorno per partecipare all’avviso pubblico per l’acquisizione della migliore proposta ideativa di arredo urbano florovivaistico riguardante la progettazione della manifestazione turistica San Pellegrino in Fiore 2024, da tenersi nel periodo 1-5 maggio 2024. La documentazione completa dovrà pervenire al Comune di Viterbo entro le ore 12 del 30 gennaio 2024 esclusivamente con le modalità indicate nell’avviso pubblico. Per consentire la presentazione delle proposte, il protocollo generale sarà aperto eccezionalmente la mattina di martedì 30 gennaio, fino alle ore 12.

La versione integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale al link https://comune.viterbo.it/concorso-di-ideesan-pellegrino…/