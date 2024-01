NewTuscia – CANEPINA – Pitbull azzanna una bambina di circa due anni e mezzo. Il drammatico incidente è avvenuto giovedì pomeriggio in piazza Garibaldi a Canepina, quando il cane che si trovava insieme al padrone si è scagliato contro la piccola sul passeggino raggiungendola ai piedi. Il cane sembrerebbe essersi liberato dal guinzaglio, ma il padrone potrebbe essere indagato per omessa controllo e lesioni.

Immediatamente la gente presente sul posto si è prestata a portar e aiuto, in primis il proprietario, che si è precipitato ad allontanare il cane. I sanitari del 118 al loro arrivo poi, hanno trasportato la bambina in codice rosso a Belcolle; non sembrerebbe però in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Forestale che avrebbero riscontrato alcune irregolarità per cui il padrone potrebbe essere sanzionato anche in ambito amministrativo. Sarebbe risultato infatti ad un controllo la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina. Le indagini sull’accaduto proseguiranno nei prossimi giorni

L’animale invece è stato inserito in una lista della Asl per cui non potrà girare senza essere munito di museruola per almeno sei mesi. Dovrà inoltre essere sottoposto a tutte le vaccinazioni.

Ricordiamo che per la legge italiana vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva sulla base dell’articolo 27 della costituzione italiana.