NewTuscia – ROMA – Il Ministero della Salute ha assegnato un totale di circa 4,8 milioni di euro alla Regione Lazio nell’ambito del Fondo destinato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP). Come spiega agipronews in una successiva delibera firmata dalla Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, Ornella Guglielmino, è riportata la quota assegnata a ciascuna Asl sulla base dei criteri forniti dal Dipartimento Epidemiologico della regione: alla Asl Roma 2 sono stati assegnati poco più di un milione di euro, seguita dall’Asl Roma 1 (851mila euro) e dall’Asl Roma 6 (poco meno di 514mila euro); a seguire, tutte le altre Asl del Comune di Roma, oltre a quelle di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Nel la delibera è inoltre indicato che tutte le Asl “dovranno predisporre ed inviare entro il 31 gennaio 2025 alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale la Relazione finale sulle attività svolte e un Rendiconto dettagliato delle spese sostenute utilizzando le risorse assegnate”. AB/Agipro