Nella due giorni romana ospiti illustri tra cui Rafaela Pimenta, Pierpaolo Marino e molti altri ospiti

NewTuscia – ROMA – La due giorni di chiusura del calciomercato invernale, organizzata da ADICOSP Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, presso Hilton Eur La Lama di Roma sarà un’opportunità per gli operatori per confrontarsi sulle tematiche legate al mondo del calcio come: sostenibilità, empowerment femminile, csr, diritto sportivo, data performance, bullismo e disagio giovanile.

Si alterneranno sul palco professionisti, dirigenti e amministratori da Rafaela Pimenta, Pierpaolo Marino, Massimo Taibi, Diego Tavano, Pasquale Foggia, all’on. Elena Bonetti, Virginia Raggi, Gianmarco Migliorati, Elisabetta Migliorelli e Patrizia Panico.

“Il calciomercato organizzato da ADICSOP a Roma, ha intrapreso sin da subito un percorso di sviluppo, inserendo alla chiusura le tematiche più importanti per tutte le figure professionali del calcio, mantenendo e arricchendo la storicità della trattiva nata già negli Anni Cinquanta con il principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia – afferma il Presidente Alfonso Morrone – la chiusura del calciomercato deve essere l’occasione per promuovere, sviluppare, condividere idee, esperienze e progetti come un fosse un vero e proprio hub di innovazione, formazione e cultura non solo del mondo del calcio”.

Le aree del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 adibite alle trattative resteranno aperte:

• mercoledì 31 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 19;

• giovedì 1 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti).

Il programma completo degli eventi del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 è disponibile sul sito ufficiale www.adicosp.it

Ringraziamento a tutti i partner dell’evento e alle Istituzioni che hanno affidato il loro patrocinio, tra le quali: Regione Lazio, Comune di Roma e FIGC.

ACCREDITI MEDIA

Le richieste di accredito per la stampa dovranno pervenire tassativamente, su carta intestata a firma del Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, entro le ore 17.00 di martedì 30 gennaio 2024 tramite una e-mail al seguente indirizzo: comunicazione@adicosp.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA CALCIOMERCATO 2023-24.

La richiesta dovrà contenere:

– nome e cognome

– n. tesserino giornalista

– indirizzo email

– testata di riferimento

Il rilascio degli accrediti avverrà al desk dedicato presso l’Hotel Hilton Eur La Lama Roma dalle ore 9 di mercoledì 31 gennaio.

RIPRESE VIDEO

Tutte le interviste e i collegamenti in diretta o in differita dell’evento potranno essere effettuate unicamente all’interno dell’area riservata del Calciomercato e dovranno essere realizzate negli appositi spazi.