L’intervento è stato commissionato dalla Provincia di Viterbo – Il Presidente Romoli: “Continua il progetto di riqualificazione delle strade di competenza dell’Ente”

NewTuscia – VITERBO – Un altro intervento di riqualificazione stradale portato a termine. Sono infatti terminati i lavori, commissionati dalla Provincia di Viterbo, per il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP 152 Umbro Casentinese, tra Montefiascone e Bagnoregio.

Nello specifico, l’intervento è consistito nel rifacimento del manto stradale per un tratto di circa quattro chilometri complessivi suddivisi in tre stralci. La Provincia di Viterbo si è infatti concentrata sulle aree più ammalorate della strada, così da rendere sicura e agevole la guida lungo la SP Umbro Casentinese.

Al termine della riasfaltatura, l’Ente ha poi proceduto al rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale.

L’intervento si è concentrato particolarmente sull’intersezione stradale tra la SP 152 Umbro Casentinese e la SP 46 Capraccia, con il rifacimento della bitumatura e della segnaletica orizzontale. Sono stati così completati i lavori sullo snodo che già lo scorso anno avevano portato alla realizzazione delle isole spartitraffico e della segnaletica verticale.

I lavori hanno permesso dunque di riqualificare un’importante intersezione stradale che funge da collegamento tra la parte nord della Provincia di Viterbo e la vicina umbra.

“Non si fermano i lavori della Provincia sulle strade di propria competenza – ha commentato il Presidente Alessandro Romoli -. Solo ieri abbiamo dato il via ai lavori di riasfaltatura della SP 127 Fastello a Viterbo, tanti altri sono in corso d’opera e altri ancora stanno per partire nelle prossime settimane. La Tuscia sta davvero cambiando volto”.

Provincia di Viterbo