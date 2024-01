NewTuscia + VITERBO -I l Presidente Alessandro Romoli: “La riqualificazione delle strade è prioritaria per questa amministrazione provinciale”

Continua il progetto di riqualificazione delle strade della Tuscia. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di rifacimento del piano viabile della SP 127 Fastello, commissionati dalla Provincia di Viterbo con fondi di bilancio.

Il tratto interessato dall’intervento ricade all’interno del centro abitato di Fastello, frazione del comune di Viterbo.

I lavori di riasfaltatura si stanno concentrando nel tratto della SP 127 compreso tra il chilometro 1+800 e il chilometro 3+000 circa. L’intervento prevede infatti prima la fresatura della pavimentazione stradale esistente e successivamente la posa in opera del nuovo conglomerato bituminoso. Al termine dei lavori si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.

“La riqualificazione delle strade di competenza dell’Ente è da sempre la priorità dell’attuale amministrazione provinciale – ha commentato Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo -. Credo non sfugga agli occhi attenti dei cittadini come le strade della Tuscia stiano cambiando volto attraverso una programmazione da parte dell’Ente attenta e sensibile alle problematiche del territorio”.

“Intervenire sulle strade è fondamentale in primis per garantire la sicurezza degli utenti, ma anche perché la rete viaria è fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e turistico della Tuscia – ha aggiunto il Presidente Romoli -. Per questo è doveroso un ringraziamento al consigliere provinciale con delega alla viabilità e lavori pubblici Maurizio Palozzi, al dirigente Umbro Pasquini e a tutto il personale del settore strade dell’Ente”.