NewTuscia – GALLESE – “Se avete notizie o l’avete vista contattate 351 576 5741”. È l’appello della madre di Lamia Rahman, la ragazza che ieri, uscita di casa per andare a scuola, non è più tornata.

Sembrerebbe che nonostante avesse preso l’autobus per recarsi nell’istituto Odontotecnico in cui studia a Civita Castellana, non sarebbe mai arrivata scuola e neppure tornata a casa.

Lamia non sarebbe neppure tornata a casa nel pomeriggio e alle chiamate dei genitori non risponderebbe, così come ai messaggi.