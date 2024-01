NewTuscia – VITERBO – Un successo il primo degli eventi organizzati a Viterbo per celebrare il Giorno della Memoria. La collaborazione tra il Comune di Viterbo, Prefettura, Provincia, Atcl e Archivio di Stato, hanno portato ieri mattina al Teatro dell’Unione la testimonianza del presidente di Progetto Memoria.

L’associazione Punto Progetto Memoria, è stata fondata con l’istituzione del Giorno della Memoria con il fine di raccontare e testimoniare davanti ai giovani di scuole e associazioni culturali, così come nelle parrocchie e negli istituti di detenzione, la grande tragedia dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico.

Lello Dell’Ariccia, appunto, ha visto da bambino deportati e uccisi tre membri della sua famiglia. Nato nel 1937 a Roma, è a sua volta sopravvissuto ai campi di sterminio. E di questo ha parlato ieri al Teatro dell’Unione, davanti ad una platea di studenti che a loro volta, in alcuni casi, hanno partecipato attivamente. Il liceo Buratti, per esempio, ha letto delle riflessioni di Liliana Segre. Il punto principale attorno a cui è ruotato l’evento, è stato il potere dell’indifferenza, che ha fatto precipitare nella disperazione milioni di persone. La Memoria, non deve portare alla sola riflessione, ma entrare a far parte di un percorso formativo che impedisca il ripetersi di tali tragedie.

Presenti alla manifestazione il questore di Viterbo Fausto Vinci, il comandante della Guardia di Finanza Col. Carlo Pasquali, il prefetto Gennaro Capo, il vicesindaco di Viterbo Alfonso Antoniozzi, il direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo, Angelo Allegrini, la professoressa dell’Unitus, Elisa Guida, e il presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti.