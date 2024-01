NewTuscia – VITERBO – Nuova aggressione nel carcere viterbese Mammagialla nella giornata di ieri intorno all’ora di pranzo.

Sembrerebbe che un detenuto di origini italiane di circa 40 anni abbia dato in incandescenze all’interno della struttura colpendo 4 persone tra cui il proprio legale, un dipendente del Caf e due agenti della polizia penitenziaria in servizio. Uno degli agenti aggrediti avrebbe riportato diversi giorni di prognosi per dei colpi ricevuti alla schiena che ha riportato diverse contusioni.

Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe poi minacciato una sovrintendente donna.